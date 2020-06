Man (67) moet motorrijbewijs bij eerste ritje alweer inleveren

Op de N358 bij Oudwoude is 80 kilometer per uur de maximumsnelheid. De man uit Achtkarspelen werd gelaserd met 145 kilometer per uur. Hij had pas een paar dagen daarvoor zijn motorrijbewijs behaald. Dit was z'n eerste keer dat hij de motor pakte, zei hij tegen de politie.

Bij dezelfde controle werden ook nog twee andere bestuurders gepakt, zij reden 32 en 36 kilometer per uur te hard.