Verandering is in aantocht, denkt oud-woordvoerder Martin Luther King: "Ga door"

Klinefelter was uitgenodigd om een inleiding te geven bij de film. Die gaat over de protestmarsen van Selma naar Montgomery voor het stemrecht van zwarte Amerikanen. Klinefelter was daarbij betrokken. Met zijn bandrecorder interviewde hij onderweg veel mensen. Hij verzamelde er de berichten die de media niet haalden.

Niemand beoordelen op afkomst

Klinefelter leerde veel van King: "De belangrijkste les was dat iedereen gelijk is. Hij behandelde de burgemeester hetzelfde is als de vuilnisman. Hij leerde me ook dat je niemand moet beoordelen op afkomst. Hij zag ook niet naar hoe je was, maar naar hoe je in de toekomst zou kunnen zijn. Hij wilde je ook helpen om dat te bereiken."