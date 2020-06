'Details aanslag op politiek activist in Leeuwarden moeten snel bekend worden'

Zarza was eerder bestuurslid van de Koerdische Democratische Partij (HDKI). "Het vermoeden is dat deze aanslag is gepleegd door een huurling van de Iraanse overheid, om een signaal af te geven aan de tegenstanders van het regime", zegt de Europees vertegenwoordiger van de PAK. De familie van het slachtoffer zegt hetzelfde tegen de Leeuwarder Courant.

De PAK is een van de tientallen verzetsbewegingen in de Koerdische gebieden in Iran en Irak.

Meer info voor Koerdische gemeenschap

Nederland moet de details snel bekend maken, zodat ook de Koerdische gemeenschap in Nederland meer informatie heeft, vindt de vertegenwoordiger.

De politie heeft een 38-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor het steekincident.

Extra politiebeveiliging

Er zijn vaker berichten geweest over politieke tegenstanders van het Iraanse regime die worden bedreigd in andere landen. Het onderzoeksprogramma Argos van de VPRO meldde vorig jaar dat er minstens drie Iraanse Nederlanders extra politiebeveiliging komen.