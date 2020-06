Hakenkruizen geklad op restaurant in Stavoren, eigenaren doen aangifte

Het restaurant is sinds februari in handen van Hans Kruidhof. Zijn zoon Bas runt het restaurant samen mei Bodhi Niermans. Bas werd zondagochtend gebeld door de buurvrouw. Hij heeft zelfs tot een uur of 3.00 's nachts aan het werk geweest, dus dan moet het gebeurd zijn tussen 3.00 en 8.00 uur zondagochtend. De kwast lag er nog, zegt hij. Bas Kruidhof heeft aangifte gedaan bij de politie.

Afgedekt met vlag van Stavoren

De hakenkruizen zijn met terpentineverf aangebracht, dus het is niet eenvoudig om het schoon te maken. De jongens hebben nu eerst een grote vlag van Stavoren over de hakenkruizen gehangen.

Kruidhof en Niermans gaan ervan uit dat het een bewuste actie was. "Als je wat stuk maakt dat doe je misschien impulsief, dit niet", volgens Niermans.

Geen idee waarom

Kruidhof heeft geen idee wat erachter kan zitten. "We hebben geen klachten gehad, iedereen weet dat we keihard werken, we waren net klaar met schilderen eigenlijk."

Of het te maken heeft met dat ze uit Groningen komen of omdat Niermans half-Indonesisch is, kunnen ze zich ook niet voorstellen.