Hakenkruizen geklad op it Alde Hearehûs in Stavoren

Een of meerdere onbekende personen hebben in de nacht van zaterdag op zondag met verf hakenkruizen geklad in Stavoren. Op de houten wanden van restaurant It Alde Hearehûs staan twee hakenkruizen. Dat schrijft het Stavers Krantsie op Facebook. "Dit is geen kwajongensstreek of baldadigheid, maar ronduit walgelijk", staat in het online bericht.