Friese en Europese jongeren maken film over absurde coronatijd

De Organisatie van Muziekverenigingen Friesland (OMF) had de leiding in het Europese jongerenproject. Doel is dat Europese kunstenaars en cultuurmakers zich inzetten voor inclusiviteit van de samenleving. Cultuur wordt daarbij ingezet als middels. Voor de internationale Make Music Day 2020 werkten 65 jongeren uit Litouwen, Slovenië, het Verenigd Koninkrijk, België, Slowakije, Griekeland en Nederland samen aan het online project.

Internationale uitwisselingen

"In het culturele hoofdstadjaar Leeuwarden Fryslân 2018 zijn veel internationale samenwerkingen tot stand gekomen die heel vruchtbaar zijn gebleken. Dat heeft OMF gestimuleerd om buiten de grenzen van de eigen provincie te denken en voor de Friese HaFaBra-wereld onbekende wegen in te slaan. Rebels with a cause is een goed voorbeeld van een project waar jongeren elkaar internationaal kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen", vertelt Jan-Willem van Kruyssen van OMF.