Universiteit Wageningen heeft interesse in Friese stalvloer

Volgens De Boer neemt de emissie van stikstof hierdoor bijna met 80 procent af. De vloer ligt al op verschillende plekken waaronder het bedrijf van de familie Nauta in Easterwierrum. Ook wordt deze zomer de vloer geplaatst op de proefboerderij Dairy Campus in Leeuwarden, dat aan Wageningen verbonden is.

Ingenieur Paul Galama van Wageningen doet onderzoek naar emissie in stallen en is ook bij dit project betrokken. "We zijn in contact met het ministerie en boerenorganisaties om methaan- en ammoniakemissies terug te brengen. Met vloersystemen die je toe kan passen in bestaande stallen, zodat een groot aantal boeren er gebruik van kan maken", zegt Galama.