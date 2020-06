Gedoe op Vlieland: dit jaar geen dagjesmensen vanaf Texel

Van der Veen nam begin dit jaar de Vliehors Expres over. Hij had van te voren al contact gezocht met de uitbaters van Het Posthuys om tot afspraken te komen. Van der Veen: "Dat zingt al snel rond op een eiland. Eerst leken de signalen goed, maar toen we de Expres hadden en afspraken wilden maken kwamen ze met een absurd hoog bedrag dat we moesten betalen voor het gebruik van de grond." Dat kon volgens Van der Veen nooit uit. "Voorheen werd er niets gerekend. De mensen die je meeneemt drinken en eten altijd wel wat", aldus Van der Veen. De eigenaren van het Posthuys hebben een ander verhaal. Thomas Hacke legt uit: "We hebben altijd gezegd dat als er een andere eigenaar zou komen de afspraken aan zouden worden gepast. Wij hebben nooit gesproken over geld, sterker nog, ik heb na half april geen contact meer met Van der Veen gehad."

'Misbruik van monopolie'

Van der Veen heeft geprobeerd om met de uitbaters van de Waddenveer De Vriendschap van Texel afspraken te maken over het vervoeren van dagjesmensen. De Vliehors Expres zou dan op een andere plaats stoppen en de dagjesmensen konden dan gratis met de bus van Arriva naar het dorp om daar een fiets te huren. Maar daar wilde de Waddenveer niets van weten. Dirk Albert Blom van De Vriendschap: "We doen al 35 jaar zaken met het Posthuys. Daar gaan we niet zomaar afscheid van nemen." Volgens Blom misbruikt Van der Veen zijn monopolie met de Vliehors Expres: "Hij komt er als nieuw bedrijf en wil alle afspraken veranderen. En dan ook niet meer naar het Posthuys. Dan is het jammer."