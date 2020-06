Kick Out Zwarte Piet-leider Afriyie ontvangt dreigbrief ondertekend door Pegina Noord

De activist deelde de brief zaterdagmiddag op Twitter. "We gaan de volgende fase in", schrijft Afriyie. "Mijn gezin wordt bedreigd, omdat ik samen met anderen tegen racisme strijd." Afriyie was afgelopen week ook aanwezig bij de Black Lives Matter-demonstratie in het Rengerspark in Leeuwarden.

Afriyie voert al jaren actie om Zwarte Piet af te schaffen. De briefschrijver verwijst daar ook naar. "Vieze, smerige, vuile, zwarte Kick Out Zwarte Piet-leider, we zijn jou en jouw organisatie spuugzat!!! Ga terug naar je smerige rotland met alleen maar zwarte apen! Blijf van onze cultuur af. We staan klaar voor jou en gaan je overal bestrijden rond Sinterklaas en niet alleen dan", is onder meer te lezen in de brief.

Pegida neemt afstand

Pegida Nederland, een beweging die zich onder meer verzet tegen de 'islamisering' van Nederland, heeft op hun Facebookpagina afstand genomen van de brief. "Hoe wij ook met Jerry Afriyie van mening verschillen, wij zullen nooit dit soort laffe, bedreigende, racistische brieven aan iemand sturen!", schrijft de organisatie.

De politie van Amsterdam doet onderzoek naar de brief.