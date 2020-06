Centre Squash Drachten opent beachsportarena: "De rek was eruit"

Om de arena klaar te maken moest er aardig wat zand komen, vertelt Sipke Wiersma. "Zo'n 360 kuub zand, wat overeenkomt met 17 vrachtwagens." Op de baan kunnen verschillende sporten beoefend worden. "Eigenlijk alles wat je op het zand kan doen qua sport. De hoofdmoot is beachvolleybal, beachtennis en speedminton of crossminton."

'De rek was eruit'

Wiersma kocht het sportcentrum toen de coronacrisis net uitbrak. "In deze bijzondere tijd hebben we er toch voor gekozen het over te nemen. Eigenlijk vlak voordat corona uitbrak waren we het eens met de verkoper. Toen was het wel even twijfelen."

Ze zetten door, maar kregen al snel slecht nieuws. "We kregen op een bepaald moment de genadeklap van Rutte dat het 1 september zou worden. Een of twee maanden is nog wel te overbruggen, maar op een bepaald moment is de rek eruit. Toen hebben we gedacht: wat kunnen we doen? En binnen een paar dagen lag er zand."

De reacties zijn tot nu toe erg positief, zegt Wiersma. "Iedereen is blij om samen weer iets te doen, of het nu even een biertje drinken is hier op het terras of met elkaar sporten." De beachsportarena blijft nog tot en met augustus liggen.