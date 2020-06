Elfstedentocht met antieke trekkers aangezien voor boerenprotest

Vanwege de coronamaatregelen ging de officiële Elfstedentocht voor trekkers dit jaar niet door. En ook de evenementen waar ze anders naartoe zouden gaan niet door. "Toen bedachten we dat we maar een eigen Elfstedentocht zouden rijden, met een klein groepje en op anderhalve meter afstand."

Ze zijn om 7.00 uur weggegaan uit Tzum en Franeker en Harlingen hebben ze al gehad. "Toen zijn we naar boven gegaan en via Dokkum zitten we nu in Leeuwarden lekker wat te eten. We rijden met 18 antieke trekkers en dat trekt wel wat bekijks onderweg."

Ze rijden zo'n 23, 24 kilometer per uur. Ze willen de hele tocht in één dag doen en rijden na het eten het onderste deel van de route. Ze denken om een uur of acht weer terug in Tzum te zijn. "Het is mooi weer en het is gezellig."