UPDATE: Politie vindt lichaam van vermiste zwemmer bij Lemmer

De KNRM is met reddingsboten van Lemmer en Urk op het IJsselmeer aan het zoeken geweest naar de man. De kustwacht had een vliegtuig en helikopter ingezet en op het strand van Lemmer was de brandweer aanwezig.

Om 15.00 uur werd de zoektocht van de KNRM en de brandweer gestaakt. De politie neemt de zoekactie over met een sonarboot. De politie ging er toen al vanuit dat de man niet meer in leven was.

De politie denkt dat de man waarschijnlijk niet kon zwemmen en spreekt dan ook van een tragisch ongeval.