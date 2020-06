Carmen Peper wil licht in duisternis brengen met haar technomuziek

Oldehove

Optreden voor publiek kan nu niet in deze coronatijd, maar daar heeft ze een oplossing voor bedacht. "Andere dj's streamen live, maar omdat dat vanuit mijn woonkamer te doen. Ik wilde iets anders en het leek me vet om op de Oldehove te staan. Dat vond de torenwachter ook een fantastisch plan, maar we mogen nu de toren niet op in deze tijd."

Toen heeft ze iets anders gedaan. "Ik heb een set opgenomen op het dak van mijn ouders, die vlakbij de Oldehove wonen, dus die staat er alsnog op." Ze is van plan om een serie met 'rooftop' optredens te maken. "Op andere plekken in Friesland, want hier liggen mijn roots."

Het concert is online te zien en komt zaterdagavond om 20.30 uur op het YouTubekanaal van Carmen Lisa.