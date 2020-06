Paardensport komt weer op gang, maar wedstrijden mogen nog niet

Annigje Tolman van KNHS Fryslân is blij dat de paardensport weer op gang komt. Maar dat gebeurt wel op een heel andere manier dan voor de coronacrisis. "Dit is heel anders dan we allemaal gewend zijn, maar het is fantastisch dat het weer mag beginnen. Daar leeft iedereen wel naartoe. Dit is stap één, hier moeten we eerst maar blij mee zijn."

Door corona mogen er geen wedstrijden georganiseerd worden, daarom is er zaterdag een zogenoemd meetmoment. "Het belangrijkste verschil is dat er geen klassement opgemaakt wordt. Ze rijden hun proef en krijgen daar punten voor, maar er wordt geen klassement opgemaakt of een eerste plek toegekend.", zegt Tolman.