Politie houdt toevallig twee inbrekers in Leeuwarden aan

In eerste instantie hield de politie ze aan omdat ze zonder fietsverlichting op de Heliconweg fietsten. Bij controle bleek dat ze in het politiesysteem voorkomen vanwege inbraken. Daarom zijn de rugzakken van de fietsers gecontroleerd.

Bij een man van 31 jaar uit Leeuwarden werd inbrekersgereedschap gevonden en in de rugzak van de andere man, en Leeuwarder van 43, zat elektrisch gereedschap. Op dat moment was niet duidelijk of dat buitgemaakt was bij een inbraak.

Alles is in beslag genomen. Later bleek dat er ingebroken was bij een woning aan de Brederostraat in Leeuwarden en dat het gereedschap daar gestolen was. Beide mannen zijn aangehouden.