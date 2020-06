Marktkramen Sneek verhuizen om terrassen ruimte te geven

"De terrassen krijgen meer ruimte, maar ze moeten zich aan de anderhalve meter houden en hebben dus ook meer ruimte nodig", zegt wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân. "Zo kunnen de terrassen uitgebreid worden, maar blijven de aantallen dus gelijk."

De horecaondernemers houden zich goed aan de coronaregels, zegt Offinga. Daarom hebben ze ook een stuk minder capaciteit. "Maar het tal plekken dat ze normaal hebben, willen we ze weer geven." De regeling geldt vooralsnog tot 1 oktober, maar kan verlengd worden als de coronamaatregelen daar dan nog om vragen.

Sfeer komt terug

Offinga is blij dat er weer wat leven in de steden van zijn gemeente komt. "De sfeer is over het algemeen positief. Ik ben er blij mee dat dat terug is. Je ziet weer wat mensen op straat, de sfeer komt terug, maar dan met respect voor die anderhalf meter."