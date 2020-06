Geslaagde proef om verhalenavond online te houden; vervolg komt in november

Een eerdere editie van de verhalenavond, afgelopen november, was een groot succes met 350 verhalen op 150 locaties. De organisatie wil die dit jaar weer houden, maar de kans bestaat dat die vanwege de coronamaatregelen niet op dezelfde manier kan doorgaan. Daarom is een proef gedaan met een online versie, voor een publiek van 50 digitale luisteraars. Die proef met de drie vertellers is goed verlopen.

De organisatie maakte ook bekend dat de tweede verhalenavond op vrijdag 6 november is. Het liefst met fysiek aanwezig publiek en anders digitaal.