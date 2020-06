Jorrit mag na 12 weken op de zorgboerderij weer een weekend naar huis

Maar dan wel een zaterdag zonder dat de bewoners naar huis konden. En uitleggen wat er aan de hand is, was lastig. "Zelfs na zoveel weken vragen ze nog wanneer de bus komt om naar de dagbesteding te gaan."

Jorrit begreep het wel, zegt Jacqueline Werkhoven, moeder van Jorrit. Hij mocht niet naar huis, maar er mocht wel zo nu en dan bezoek komen. "En dan hadden we het er even over en ik weet dat hij het wel begreep."

Het kan weer

Bij Nocht en Wille keken ze telkens uit naar de persconferenties van Rutte en het kabinet. "We wilden elke keer weten of we al weer meer mochten. En we zaten nu eigenlijk te wachten op de datum van 1 juli, maar we hebben toch besloten om de kinderen nu al weer naar huis te laten gaan. Het kan weer."

Jorrit praat niet, maar op het moment dat de deur opengaat, kun je aan hem zien dat hij blij is dat het zover is dat hij weer naar huis mag. Aan de hand van moeder Jacqueline gaat hij naar de auto. "Wij gaan wel even een feestje vieren nu. Er is taart en we knuffelen extra aan."