Scooterrijder zwaargewond in Drachten; onder politiebegeleiding naar ziekenhuis gebracht

Het personeel van twee ambulances verleende medische hulp. De weg werd afgesloten door politieagenten. Ondertussen was ook de traumahelikopter van Amsterdam opgestegen in de richting van Drachten.

De ambulance is nadat de man stabiel genoeg was, richting de A7 bij de Frieschepalen gegaan. Daar kwam de traumahelikopter van Amsterdam ook, met een arts van het Mobiel Medisch Team. Uiteindelijk is het slachtoffer, met de ingevlogen dokter, in de ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis in Groningen gebracht.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.