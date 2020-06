Vader (34) plakt dochtertje (4) vast met ducttape: vrijgesproken van mishandeling

De officier van Justitie vond wel dat de inwoner van Oosterwolde zich schuldig had gemaakt aan mishandeling. Volgens officier Van der Heide had de man zijn kinderen in bescherming moeten nemen, ook al wilde het kind misschien wel vastgeplakt worden.

De mem was er zeker van dat het kind het niet leuk vond. Volgens haar zou het meisje gehuild hebben en geroepen hebben dat haar vader op moest houden. De verdachte zei dat het kind het prachtig vond en meteen nadat ze weer los was, met de foto's die haar vader had gemaakt naar de buren ging.

De rechter concludeerde dat hij niet vast kon stellen dat de 34-jarige man zijn dochter opzettelijk wat aan wilde doen.

Wel veroordeeld voor bedreiging

De man uit Oosterwolde werd wel veroordeeld voor het bedreigen van de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw. De man heeft twaalf dagen in voorarrest gezeten. De rechter heeft de man nog eens dertig dagen voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van drie jaar.