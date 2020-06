Werkstraf voor man uit Oosterwolde die met handgranaat naar gemeentehuis wilde

De man moest zich vrijdag voor de politierechter verantwoorden, omdat hij begin dit jaar dreigde met een handgranaat naar het gemeentehuis in zijn woonplaats te komen. De gemeente deed uit voorzorg de deuren op slot.

Al jaren klaagt de man over geluidsoverlast van het bedrijf Smilde Foods. Hij heeft de afgelopen jaren regelmatig naar de fabriek gebeld en dreigde ook de boel in brand te steken.

Het Openbaar Ministerie wilde de zaak eerst seponeren, maar toen de verdachte op 18 februari van dit jaar een ambtenaar belde en dreigende taal sprak, werd hij opgepakt. De man zou gedreigd hebben zichzelf door zijn hoofd te schieten, maar eerst met een handgranaat naar het gemeentehuis te komen.

Ander huis

Volgens de rechter is de gemeente bereid om de man aan een ander huis te helpen en daar lijkt hij in mee te gaan. Ik ben bereid om de strijd op te geven. Als ik ga verhuizen heb ik er geen last meer van", zei de man tegen de rechter.