Advocaten van kantoor Anker & Anker verdedigen Syrische terrorismeverdachte

De Syriër wordt verdacht van betrokkenheid bij een islamitische, terroristische organisatie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij in 2015 en 2016 in Syrië waarschijnlijk deelgenomen aan de islamitische groep Ahrar Al-Sham. De rechtbank in Rotterdam heeft deze groep afgelopen jaar twee keer aangemerkt als terroristische organisatie.

De verdachte heeft in december 2018 in Nederland asiel aangevraagd. Het onderzoek naar de man begon met informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In zijn kamer in het azc in Balk zijn meerdere gegevensdragers in beslag genomen.

Vrijdag heeft de rechter-commissaris in Rotterdam bepaald dat de man de komende twee weken vast blijft zitten.