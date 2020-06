Steekpartij bij station Leeuwarden: politie roept op filmpjes niet verder te verspreiden

De politie roept op om beelden die mensen gemaakt hebben van de steekpartij vrijdag bij het station in Leeuwarden niet verder te verspreiden. Voor de ogen van tientallen omstanders werd rond het middaguur in een auto die voor het stationsgebouw stond een 64-jarige inwoner van Leeuwarden aangevallen met een mes. Een 38-jarige man uit Rotterdam is aangehouden.