Vernielingen in natuurgebied Bûtenfjild: "Wat heeft zoiets voor zin?"

In coronatijd ziet Jongsma steeds meer vernielingen en volgens hem komt dat door jongeren die zich vervelen. "Ze worden bijvoorbeeld uit de dorpen weggestuurd, omdat ze daar voor overlast zorgen en dan zoeken ze wat rustigere gebieden op. We hebben incidenten gehad met jeugd die snel varen of brandstichten.

"Kijk bijvoorbeeld naar deze grondwatermeter", zegt Jongsma, terwijl hij naar een grote paal loopt. "Het is voor de mensen mooi om te lezen, maar als er in het opknappen zoveel kosten zitten, dan moeten we bedenken of we hem wel kunnen houden. De plastic meter is kapotgeslagen en de borden met uitleg zijn weg. Dan denk ik: wat heeft zoiets voor zin? We vragen ons nu af of we de grondwatermeter nog moeten opknappen. Misschien moeten we hem maar weghalen, want hij is al vaker vernield."