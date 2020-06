Eén bezoek per week in Foswert, strenge coronaregels 'in strijd met mensenrechten'

Berber is bezig om het probleem aan de kaak te stellen met de nieuwe stichting 'Stop Onvrijwillige Vrijheidsbeperking in de zorg'. "Ik ben bezig met een jurist en advocaat, die zeggen dat dit ingaat tegen alle mensenrechten en fundamentele burgerrechten. Hier willen we voor de rechter werk van maken. We willen de zaak voorleggen aan de rechter en de inspectie aanspreken, zodat die handhaaft en het toezicht weer op zich neemt."

Het is niet het plan om Foswert voor de rechter te dagen. "Het zou mooi zijn om met een rechtszaak duidelijkheid te krijgen over die verschillen tussen instellingen. Het gaat ons om de willekeur, daar moet een einde aan komen."

Directeur Foswert 'niet blij'

Directeur De Jong laat in een reactie weten dat hij 'niet blij is' met de acties van Berber Bijma. Hij is erg blij dat Foswert tot nu toe corona buiten de deur heeft gehouden en wil dat graag zo houden. De ploeg van Omrop Fryslân is niet welkom in het complex of op het terrein, want 'een journalist die overal komt' vormt in zijn ogen ook een risico. Op de principiële bezwaren van mevrouw Bijma wil De Jong vrijdag niet ingaan. "Volgende week wil ik jullie wel te woord staan, maak maar een afspraak met mijn secretaresse."