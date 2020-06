GGD: Negen nieuwe coronabesmettingen, niet één in Friese zorginstellingen

Hoe erg heerst het coronavirus momenteel in zorginstellingen?

"Het virus is met name van half maart tot half mei in Fryslân geweest. Toen was onze kleine piek. Nu is daar al vijf weken niemand positief getest, dus het werkt wel."

Hoe was het vanaf het begin van de virusuitbraak?

"In totaal hebben we nu ongeveer 150 gevallen van coronavirus in Fryslân. Een derde daarvan, bijna 50, is eraan overleden. Daar zie je wel aan dat het heel andere cijfers zijn als in de rest van het land en andere leeftijdsgroepen."

Laten bewoners van zorginstellingen zich veel testen?

"De specialist ouderengeneeskunde zet zo'n test in en die zijn daar wel heel ruim mee. Vooral bij de echt oudere mensen zijn er andere symptomen. Bij hen testen we wel wat sneller. Er wordt volop getest, daar zijn we niet terughoudend in."

De situatie lijkt nu goed onder controle, komt dat door de coronamaatregelen?

"De combinatie van maatregelen heeft gewerkt. We weten alleen niet welke exacte maatregel de meeste invloed heeft. Daar moeten we inzicht in opbouwen. Het lijkt dat er buiten minder gevaar is dan binnen. Daar kunnen we ons de komende tijd aan vasthouden. Net als bij de demonstratie op De Dam. Daar was maar één besmetting en we weten niet eens of die daar wel is opgelopen. We worden misschien wel wat slimmer met het virus. De maatregelen worden specifieker en dat is waar je naartoe wilt."

De roep om meer versoepeling wordt luider, ook met het oog op het geestelijk welzijn. Kan het?

"Moet je je voorstellen dat je tot aan het eind van je leven in zo'n huis bent. De verzorgers hebben een enorm gevoel voor hun mensen. Dus aan de ene kant is er het welzijn van de familie die graag de bewoners wil zien en aan de ander kant het verantwoordelijkheidsgevoel van zorgmedewerkers die zien dat mensen ziek worden en sterven. Er zijn allemaal gevoelens die van alle kanten meespelen. We moeten steeds de balans vinden tussen het individu en de groep."