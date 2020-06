Het zit het nu precies met het solidariteitsfonds van de KNVB?

Hoe zit het nu precies met dat solidariteitsfonds?

"De Europees spelende clubs hebben gezegd: wij hebben 75 procent van het seizoen gespeeld, 25 procent hebben we eigenlijk cadeau gekregen. Op basis daarvan krijgen we een Europese plek. Die 25 procent die we krijgen als we de groepsfase bereiken, stoppen we in het pot voor het Nederlandse voetbal als een soort solidariteitsfonds. Daarvan kan iedereen een deel van de coronacrisis te lijf gaan. Het is ook nog niet duidelijk hoe hoog die pot is. Ajax zal vermoedelijk groepsfase Champions League spelen, AZ moet daar nog voor voetballen, Feyenoord heeft groepsfase Europa League, PSV moet daar nog voor spelen. Als alle clubs de groepsfase bereiken, zal de pot maximaal gevuld zijn. Die pot schommelt tussen de vier en acht miljoen."

Hoe wordt dat geld precies verdeeld?

"Daar zit weer een verdeling op tussen de eredivisie en eerste divisie. 70 procent gaat naar de eredivisie, 30 procent naar de eerste divisie. Dat is conform de omzetverhouding. Binnen de divisies wordt dat verdeeld. Zo ga je daar recht op krijgen en zo gaat dat verdeeld worden. Het is nog even afwachten hoeveel dat uiteindelijk is, want dat zal uiteindelijk bepaald worden naargelang de clubs zich plaatsen voor de groepsfases."

Gaat het dan om tonnen voor Cambuur? Is daar al iets over te zeggen?

"Als je van het minste scenario uitgaat, zal het voor Cambuur om en nabij de ton zijn. Op het moment dat het beter gaat in Europa en de clubs plaatsen zich, laten we daar op hopen, dan gaat het steeds substantiëler worden. Maar exact kan ik dat nog niet zeggen."