Sporter van de Week: Ramon Jongschaap

Hij heeft vorig jaar, toen hij 17 jaar was, zijn debuut gemaakt op de triatlon en heeft die volbracht. Dat is op zichzelf al een prestatie van groot formaat, maar Jongschaap was ook de jongste en pakte als enige deelnemer onder de 20 jaar de overwinning in zijn leeftijdscategorie. Met een tijd van 13:24:47 kwam hij in Almere over de eindstreep.

Trainingen

Zijn trainingen gaan gewoon door. Zo'n twintig uren per week. Achter zijn huis in de Leeuwarder wijk Camminghaburen springt hij in het water van het Alddiel. De Bonke zwemt hij door, waarna hij zich klaarmaakt voor het fietsen. "Ik ben heel erg op zoek naar het einde. Wat is er mogelijk? Wat kan ik bereiken, hoe ver kan ik gaan. Eigenlijk wil ik steeds sneller en harder gaan", vertelt Ramon.