PODCAST SC Heerenveen 100 jaar: "Het liefst zou ik je nu uit het vliegtuig willen gooien"

Dat seizoen hield Heerenveen vijftien keer de nul. Hans Vonk: "De verdediging stond echt als een huis. Met Venema, Klompe, Hansma en Mitrita hadden we een vaste basis. Dat was als keeper erg fijn."

Valencia, Piraeus en Lyon

Heerenveen speelde in de Champions League tegen Olympique Lyon, Olympiakos Piraeus en Valencia. Vonk: "Ik vond het niet zo'n leuke loting, hoopte op Barcelona of zo. Dat zei ik dus ook in de media. Kwam Foppe later bij me, dat dat toch eigenlijk niet de bedoeling was. Dat past niet bij Heerenveen. We moeten respect hebben voor de tegenstander."

Gérard de Nooijer speelde alle zes wedstrijden. "Die eerste wedstrijd waren we echt kansloos, maar Lyon was toen wel wat Paris Saint-Germain nu ook is, hè. en Valencia speelde dat seizoen de finale."

Hans Vonk: "Toch baalde ik wel, want we hadden daarna echt wel kansen. Tegen Valencia waren we beter. In Griekenland hadden we moeten winnen, maar Lurling liet zijn man lopen, haha."