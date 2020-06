Openbaar Ministerie eist 1,5 cel voor Lemster kinderlokker

Voor het OM staat vast dat de man uit Lemmer in november 2018 een meisje (9) seksuele handelingen bij hem liet verrichten. Dit gebeurde op een carpoolplaats bij Oosterzee. Het meisje fietste van school naar huis. De man stond met zijn bus op de bewuste plek, stelt het OM. De politie hield hem na eerdere incidenten in de gaten en had een zender onder het voertuig geplaatst.

Kinderen hebben gedetailleerd verklaard

De man zou in de zes maanden daarvoor dertien kinderen vanuit zijn bestelbus hebben aangesproken. Dit gebeurde onder meer in Franeker, Balk, Exmorra en Damwoude. De kinderen hebben gedetailleerd verklaard, vindt de officier van justitie. Zij vertelden bij de politie dat de man hen de weg vroeg naar een winkel. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat hij geen broek aan had en aan zijn geslachtsdeel zat.