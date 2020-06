Freedsmerk: hoe zit het met het geluk in Fryslân?

"Fryslân is het beste land ter wereld; geen wonder dat de mensen hier gelukkig zijn!" Dat was één van de reacties op de Leeuwarder freedsmerk, waar het deze week over geluk ging. Tryater zal de komende tijd de provincie in op zoek naar het antwoord op de vraag waarom Friezen in doorsnede gelukkiger zijn dan anderen. Dat zou dan uiteindelijk voor het ´grootste geluksgedicht´ ooit moeten zorgen.