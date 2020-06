Dassenburcht bij Heerenveen: "Dit is uniek, dit moeten we delen"

Eén van de eerste opnames die Piet heeft gemaakt, is direct al vrij uniek. "Je ziet een mannetje en een vrouwtje die druk aan het paren zijn en dan komt opeens van de rechterkant een derde das in beeld. Die derde wil ook meedoen en zijn plekje veroveren, maar daar zijn de andere twee het niet mee eens en die halen venijnig uit", vertelt Piet. "Die derde das heb ik later nog wel weer eens gezien, maar de laatste maand eigenlijk niet meer. Dus de eerste heeft gewonnen van de indringer."

Beelden op internet

De beelden die Piet maakt met zijn camera komen op de website van It Fryske Gea. Op die manier willen zij iedereen laten meegenieten van deze bijzondere beelden. "Het is natuurlijk een heel mysterieus dier, met een hele bijzondere levenswijze. Dit is uniek, dit moeten we delen. Met deze beelden krijg je echt een kijkje in het leven van een das", vindt Sietske Rintjema.