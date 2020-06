Gerrit Hiemstra nieuwe commissaris van Omrop Fryslân

Gerrit Hiemstra (1961, geboren in Drachten en opgegroeid in Sumar) heeft een brede expertise op het gebied van de meteorologie. Hij werkt sinds 1998 als weerpresentator bij de NOS. Na zijn studie aan de universiteit van Wageningen werkte hij onder andere bij Meteo Consult en het KNMI en als oprichter en directeur van DLV Meteo en WeerOnline.

De laatste jaren richt Hiemstra zich met zijn bedrijf Weather Impact op de advisering over extreem weer en klimaatverandering. Hij geeft ook lezingen en cursussen op dat gebied. Verder is hij lid van de Wageningen Ambassadors en ambassadeur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

"Terug naar Fryslân"

"Het is erg eervol om aan te treden als lid van de Raad van Commissarissen van Omrop Fryslân", aldus Gerrit Hiemstra. "De Omrop is een belangrijke organisatie in Fryslân en speelt een grote rol in de Friese gemeenschap en voor de Friese taal en cultuur. Ik heb lang buiten de provincie gewoond, maar binnenkort komen we weer terug naar Fryslân. Het is mooi dat ik dan op deze manier een bijdrage kan leveren aan de Omrop en aan de Friese samenleving."

Ook voorzitter Ger Jaarsma van de Raad van Commissarissen is blij met de komst van Hiemstra. "Hij is geboren en getogen in Fryslân, spreekt Fries en komt vanaf deze zomer weer in het 'heitelân' wonen. Met Gerrit halen we ondernemerschap en kennis van werken op redacties binnen. Een zeer goede aanvulling op de huidige RvC."