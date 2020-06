Politie Leeuwarden meerdere keren in actie tegen geluidsoverlast

Het begon donderdagavond met een melding van geluidsoverlast uit een woning aan de Voorstreek. De bewoners reageerden niet toen er werd aangebeld. Het geluid stond binnen zo hard dat de politie besloot met geluids- en lichtsignalen de bewoners te waarschuwen. Dat hielp. De hoofdbewoner kreeg deze keer alleen een waarschuwing.

Aan het begin van de nacht werd de politie opgeroepen naar de Lijsterstraat. Daar werd een proces-verbaal uitgedeeld. Niet veel later was het raak in de Sacramentsstraat. Omdat de bewoner de nacht daarvoor ook al een waarschuwing had gekregen, kreeg hij deze keer een proces-verbaal. Bij een volgende overtreding moet hij zijn geluidsapparatuur inleveren.

Tegen 3.00 uur kwam er een melding van geluidsoverlast in de Prinsentuin. Een groep van 15 personen was luidruchtig en hield een nachtelijke zwempartij. De groep is aangesproken en weggestuurd uit het park.