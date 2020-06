Inscriptie uit 1614 gevonden in voormalig stadhuis van Bolsward

'Abraham Jacobs, stadt timmerman ende meister van dit werck. Anno 1614 12/30' zo heeft hij op 30 december 1614 in de balk gesneden. Het bestaan van deze tekst was al in 1895 bekend, maar niemand wist waar de tekst precies stond. Bij het demonteren van de vloerdelen voor het balkherstel is de tekst nu zichtbaar geworden.

Bouw

Er werd lang aangenomen dat Jacob Gijsberts, de vader van Gysbert Japicx, de ontwerper van het gebouw was. Hoewel hij een aanzienlijke rol had, is het gebouw het resultaat van een bouwcollectief. Abraham Jacobs werd ingeschakeld als timmerman. Het raadhuis werd gebouwd van 1614 tot 1617. Nu wordt het verbouwd tot cultuurhistorisch centrum, dat waarschijnlijk aan het eind van dit jaar wordt opgeleverd.