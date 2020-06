Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag zoekt vrijwilligers

"Toen wij in 2009 begonnen, hadden wij bepaalde verwachtingen en toekomstplannen en het is heel mooi om te zien dat je in de loop van de tijd families met een zorgintensief kind richting Beetsterzwaag ziet komen wat voor hen kunt betekenen", vertelt Marc Stallinga van De Hoeve.

Het leven van de ouders of verzorgers bestaat 24/7 uit zorg. "Wij ontzorgen mensen met ons pand. Alles is aangepast, met bijvoorbeeld brede deuren en geen drempels. Wij hebben een soort van hotelservice en organiseren kleinschalige activiteiten. Maar de zorg wordt gewoon gedaan door de ouders of verzorgers."

De Hoeve zoekt vrijwilligers voor verschillende taken. Stallinga: "Er zit altijd een facilitaire taak in. Vrijwilligers zorgen er samen voor dat het gebouw netjes en schoon blijft. Op de dagen dat mensen inchecken, zijn ze gastheer of -vrouw. Vrijwilligers doen ook activiteiten met de kinderen, zoals een bingo of pannenkoekenbakken."

Behoefte aan nieuwe mensen

De instelling werkt volgens Stallinga met vrijwilligers die er al heel lang werken, maar om verschillende redenen is er nu behoefte aan nieuwe handjes: "Als je tien jaar ergens hebt gewerkt, wordt het tijd voor iets anders. Anderen worden wat ouder en dan lukt het niet zo goed meer. Corona heeft ook parten gespeeld: een aantal vrijwilligers uit kwetsbare groepen komt voorlopig niet meer. Dus er kan absoluut weer een aantal mensen bij."

Mensen die het wel wat lijkt om te helpen bij de Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag kunnen zich via hun website aanmelden.