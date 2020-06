Burgers mogen meedenken over nieuwe woonwijk in Bolsward

De gemeente roept de samenleving op om mee te denken hoe de wijk er precies uit moet komen te zien. Mensen kunnen tot 5 juli reageren door een enquête in te vullen.

In de enquête staan vragen over wat er in de wijk moet komen. Er zijn verschillende opties: tiny houses, appartementen of woningen. Normaal kan dit door een inloopavond, maar dat is door de coronamaatregelen niet mogelijk. De enquête is tot nu toe 80 keer ingevuld.

Makkelijk meedenkeen

"Het voordeel van een enquête is dat mensen van buiten de gemeente en buiten Fryslân ook gemakkelijk kunnen meedenken", zegt wethouder Mark de Man. "Onze gemeente heeft een mooie balans tussen wonen, werken en recreëren en we willen dat iedereen zich welkom voelt om naar Bolsward-Oost te verhuizen."