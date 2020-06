Coronacrisis doodsteek voor Reisburo Franeker: "De hele wereld zit op slot"

Een drama voor Jeannet Diemers-Hospes en haar zes werknemers. "Dit is de enige keuze die wij nog zagen", zegt Diemers-Hospes. "Deze crisis is desastreus. De hele wereld zit op slot."

Groot drama

"Dit is echt een groot drama", begint een emotionele Diemers-Hospes haar verhaal. "Op 15 maart is de corona van start gegaan en vanaf toen hebben we alle scenario's berekend. Dit hebben we elke dag wel gedaan. We moeten aan al onze verplichtingen voldoen, zoals de betalingen, maar dat wordt lastig als niemand boekt. We zagen het einde zodoende wel aankomen, maar het is onvoorstelbaar hoe snel het gegaan is."

Toen de crisis begon, waren de gevolgen meteen te merken in de branche. "Daarna is het compleet ingezakt en werd geen enkele reis meer geregeld. Elke dag hopen we op nieuw perspectief, maar dat kwam er niet." Ook zelf oplossingen zoeken was lastig. "We hebben mensen gebeld om hun reis te annuleren voor de zomer, want dan waren de kosten lager. Maar ook dat was niet te doen op een bepaald moment."