Werknemers Súdwest-Fryslân over het algemeen tevreden over hun werkgever

Verantwoordelijk wethouder Eric Faber is tevreden over de uitkomsten van het onderzoek. Hij vindt dat de gemeente er best trots op mag zijn dat ze beter uit de bus komt dan het het gemiddelde van de gemeenten in Nederland. Maar hij begrijpt de kritiek ook.

"Als je afspreekt dat je een jaarlijkse beoordeling krijgt, dan moet die ook gehouden worden. Dat is niet goed te praten en moet gewoon beter", zegt hij. De kritiek op het gebrek aan een heldere koers wordt volgens hem al aangepakt. Het college heeft net een koersnota uitgebracht. "Als die in de raad wordt aangenomen, kunnen we dat heel goed vertalen naar alle afdelingen en alle teams van nou. Dat is de koers, dat is de richting, die kant gaan we op."

Communicatie lastig

Faber snapt ook de kritiek op de interne communicatie. Communicatie is echt een heel moeilijk ding. Hoe goed we ons best ook doen, helemaal goed krijg je het nooit."

In Súdwest-Fryslân is de laatste jaren de nodige onrust geweest op politiek gebied. De gemeente kampt ook met een groot tekort. Faber is er blij mee dat dit blijkbaar niet heeft gezorgd voor een vermindering van het werkplezier.