Motie om wolf uit Fryslân te houden is praktisch en juridisch 'een compleet drama'

En in het geval dat een wolf wel wordt gezien, dan nog: "Dan moet je in korte afstand komen met een verdovingspijl. Tegen die tijd is de wolf al lang weg. En stél dat lukt wel, dan vraag ik me af of er een bestuurder is die dapper genoeg is en zegt: kom maar hier met die wolf."

Lelieveld ziet meer in preventieve maatregelen. "Dat hebben we eerder in Heusden gezien, dan stopt de overlast en vertrekt de wolf. Er moeten bijvoorbeeld draden met stroom om het vee. Want een klap stroom op de neus van de wolf communiceert vrij duidelijk dat dat vee geen voedsel is. Je kunt beter inzetten op dat soort maatregelen, want die werken in elk geval en zijn juridisch haalbaar."