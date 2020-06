Dood kalfje in Donkerbroek slachtoffer van wolf?

"Ik heb dit gelukkig nog nooit eerder meegemaakt. Ik dacht dat kalveren niet aangevallen werden door wilde dieren in ons land en heb dat ook nog nooit eerder gehoord. Vraag is natuurlijk of het een wolf is geweest of een ander dier. Ik weet het niet, maar er is zoveel opgevreten dat ik denk dat het een wolf is", zegt boer Mulder.

Wolvenexpert Glenn Lelieveld denkt eerder aan een vos dan een wolf. "Ik heb de foto met meerdere collega's bekeken. Ons vermoeden is dat dit een doodgeboren kalf is dat aangevreten is door een vos. Een wolf is meer een orgaaneten, die bijt zo door de ribbenkast heen en is op zoek naar hart en longen. Een vos heeft minder bijtkracht en er zijn hier zachtere stukken weggebeten."