SC Cambuur "met bloedend voetbalhart" akkoord met tegemoetkoming KNVB

"Dit is voor ons zeker geen reden tot vreugde," zegt directeur Ard de Graaf op de website van de club. "Het is met een bloedend voetbalhart dat we akkoord zijn gegaan met deze tegemoetkoming."

SC Cambuur stond met afstand bovenaan in de eerste divisie en was op weg naar promotie, maar nadat de KNVB het seizoen afbrak vanwege het coronavirus, besloot de bond ook dat er niemand zou promoveren.

"Er is een voorstel gedaan aan alle clubs in het betaald voetbal, een soort solidariteitsplan," zegt de Graaf tegen Omrop Fryslân. "Dat is door de topclubs betaald. Cambuur krijgt 425.000 euro en daar hebben we ja op gezegd. Daar komt nog wat geld bij."

Liever promotie

De Graaf is niet blij met de beslissing van de bond, want hij was liever gepromoveerd. "Met die 425.000 kunnen we volgend jaar wel uit de voeten. Het is nooit genoeg om de hele schade te dekken, maar daarom is het ook een tegemoetkoming."

De focus van de Leeuwarder club gaat met het accepteren van het geld nu naar de eerste divisie. De strijd om toch promotie af te dwingen bij de KNVB wordt gestaakt, zegt De Graaf. "We moeten als club door en niet blijven hangen in negativiteit."