Geen Oerol: "Mensen ontdekken een heel andere kant van Terschelling"

Dat is nog altijd een stuk minder dan bij een gewone editie van Oerol. Dan komen er over de hele periode meer dan 40.000 mensen. Toch begint de drukte op het eiland in deze coronacrisis langzaamaan weer een beetje toe te nemen.

Groot probleem is nog wel de capaciteit van de boten, geeft directeur Michel Aaldering van de VVV toe. De ondernemers willen die omhoog brengen naar 60 procent. "De capaciteit is inmiddels van 40 naar 50 procent gegaan en we willen graag nog meer, maar hier moeten we toestemming voor hebben."

Levendigheid op Terschelling neemt toe

Nu de horeca weer open is en de toiletgebouwen op campings weer gebruikt kunnen worden, heeft Aaldering het idee dat de levendigheid op het eiland weer wat toeneemt. Ook het Oerol-publiek dat besloten heeft toch te komen, draagt daar aan bij.

"Wat wel leuk is om te zien dat mensen zich op een hele andere manier vermaken", zegt Aaldering. "Ze zijn veel minder gejaagd en leren het eiland op een andere manier ontdekken en wisten niet dat het eiland zo mooi was, ook al komen ze hier bij wijze van spreken al tien jaar op Oerol."