Man uit Joure moet halfjaar de cel in omdat hij een heg in brak stak

De man en de bewoner van het huis in Donkerbroek waren bekenden. Ze waren vroeger vrienden. De man had de andere man 250 euro geleend, maar kreeg het geld niet terug. Begin augustus kreeg de man, zoals hij het zelf zei, "ineens de kolder in de kop".

Zes halve liters bier achter de kiezen

Toen hij zes halve liters bier op had, stapte hij in de auto naar Donkerbroek, met twee jerrycans benzine in zijn kofferbak. Hij stak een heg in brand, waarna de brand oversloeg naar een kliko.

Volgen de officier van justitie had het nog veel slechter kunnen aflopen; het vuur had via een houten schuur kunnen overslaan naar het huis. Een buurtbewoner zag de brand echter op tijd, en waarschuwde de bewoner die op dat moment sliep.

In behandeling

De man was verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen en krijgt van de rechtbank een alcoholverbod. Verder moet hij blijven werken op de zorgboerderij van Verslavingszorg Noord-Nederland.