Politie pakt drie Brabantse sloepdieven op in Sneek

De politie heeft op meerdere locaties in ons land doorzoekingen gedaan. Daarbij zijn een sloep en twee auto's in beslag genomen. In totaal zijn twee sloepen opgespoord, maar de overige zeven zijn nog spoorloos.

Een van de zaken werd begin deze maand behandeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dat ging over een zaak uit Kampen. Naar aanleiding van de uitzending begon de zaak duidelijker te worden.

Brabantse verdachten

Er zijn woensdag drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 60-jarige man uit Oss, een 53-jarige man uit Den Bosch en een jongen van 16 jaar, ook uit Den Bosch. Zij zitten nog vast en worden verhoord. De recherche sluit niet uit dat er nog meer verdachten worden opgepakt.

De politie heeft voor het onderzoek samengewerkt met andere eenheden en de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid.