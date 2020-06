Zo is ook het verhaal van Jitske de Wagt vastgelegd. Ze is 22 jaar en wist vanaf haar tiende dat ze op vrouwen viel. "Dat was vrij vroeg", vertelt ze in haar filmpje. "Ik kon er voor mezelf niet zo goed een definitie aan geven. Ik wist wel wat ik voelde, maar ik kon mij niet identificeren met een soort van label."

Ze is pas op haar zestiende uit de kast gekomen. Daarvoor had ze het wel moeilijk. "Dat je eigenlijk het grootste deel van je identiteit voor je moet houden. Ik ervoer het alsof ik in een leugen leefde. Daarna ben ik heel open geworden en veel vrolijker. Ik ben echt een ander persoon geworden.

De boodschap die Jitske wil doorgeven aan andere mensen die in dezelfde positie zitten, is: "Verberg niet wie je bent, dat breekt je op en je gaat er kapot aan."