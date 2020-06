Celstraf voor Leeuwarder (37) die dacht de auto van zijn ex in brand te steken

Een 37-jarige man uit Leeuwarden is donderdag veroordeeld tot een celstraf van 128 dagen voor het in brand steken van een auto in Franeker. De man dacht dat die auto van zijn ex-vriendin was, maar dat was niet zo. De celstraf was gelijk aan het voorarrest dat de man al heeft uitgezeten, maar hij kreeg ook nog een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.