Nieuwe exposities in keramiekmuseum Princessehof over twee beroemde bewoners

De expositie Maria Louise, prinses van Oranje geeft een intieme blik achter de schermen van haar leven. Maria Louise is erg belangrijk geweest voor Leeuwarden en ons land. "Ze is als jonge vrouw naar Leeuwarden gekomen, toen ze al een tijdje getrouwd was", legt Marlies Stoter, conservator van keramiekmuseum Princessehof, uit over het leven van Maria Louise.

"Maar amper twee jaar later was het voorbij, omdat haar man stierf bij het oversteken van het Hollandsdiep en verdronk. Ze was toen hoogzwanger van een jongetje. Dat was fijn want toen kon zij als regentes gaan optreden totdat deze jongen volwassen werd en het stadhoudersambt zelf kon gaan bekleden. Dat heeft ze nog een keer gedaan, toen haar zoon en zijn vrouw overleden waren, voor haar kleinzoon. Dus twee keer heeft zij het stokje doorgegeven."

In de expositie zijn veel schilderijen te zien. "Die zijn ooit geschonken door de laatste koning, Willem III. Er is prachtig pronkglas uit de zeventiende eeuw en we besteden uitgebreid aandacht aan de gouden en zilveren steekpenningen."

M.C. Escher

Er is een kleine ruimte ingericht waar mensen kunnen zien hoe Escher werd geboren en hoe hij was als klein jongetje. "Dan kom je in een stukje waarin je ziet dat hij geïnspireerd is geweest door Moorse, islamitische tegels. Het meest bijzondere vind ik wel dat Leon Keer, de man die hier toen ook in Leeuwarden bij de grote Escher-tentoonstelling was, met stoepkrijt prachtig Escheriaans heeft getekend. Dat heeft hij ook gedaan over het dak van het gewelf, dus dan sta je als bezoeker helemaal in een Escher-interieur."

Komende zaterdag opent Commissaris van de Koning Arno Brok samen met directeur Kris Callens de twee nieuwe exposities voor het publiek.