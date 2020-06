"Middelbaar onderwijs moet na de zomer weer volledig open"

De kwestie wordt volgende week besproken in het Outbreak Management Team. Dan wordt ook gekeken naar de besmettelijkheid van kinderen tussen de 12 en de 18 jaar.

Volgens bestuurder Wiebe Wieling van de scholen Piter Jelles en Simon Vestdijk moet de actuele coronawerkwijze op middelbare scholen niet te lang meer duren. "Al is er goed werk verricht, op enkele mensen na wil iedereen weer bij elkaar komen", volgens Wieling.

"Niet anders op te lossen"

Voor het grootste gedeelte van de middelbare scholen is er ruimteproblematiek. Wieling: "We kunnen met de regels van anderhalve meter afstand maar een derde deel van onze zesduizend leerlingen in de gebouwen hebben. Dat is niet op een andere manier op te lossen, dat kan alleen als de scholen na de zomervakantie weer open gaan."

Op de scholen zelf wordt momenteel goed op te afstand gelet. Ook zijn overal ontsmettingsmiddelen aanwezig. Maar het grootste probleem is de capaciteit; die blijft met de maatregels maar beperkt.

Sociaal contact

Niet alleen wordt de kwaliteit van het onderwijs weer beter als de scholen volledig open gaan, ook wat sociaal contact betreft kan er dan weer een inhaalslag worden gemaakt. "Kinderen missen het sociale contact onderling, maar ook dat tussen docent en leerling. Dat moet er weer veel meer komen."