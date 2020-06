Afvalverwerker Van der Galiën onder verscherpt toezicht geplaatst

De provincie en de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zetten deze stap omdat dit een logisch vervolg is binnen de Landelijke Handhavingsstrategie. In deze matrix worden ernst van de overtredingen en het naleefgedrag tegen elkaar afgezet.

"De maat is vol"

Dit leidt tot bepaalde acties van het bevoegde gezag, in dit geval de provincie. Gedeputeerde Hoogland: "De maat is nu vol. We proberen al jaren met het bedrijf afspraken te maken en deze worden niet nageleefd. Het bedrijf doet zichzelf, maar ook de omgeving hiermee tekort."

Afgelopen periode overtrad het bedrijf regelmatig de vergunning door niet te voldoen aan de eisen rondom het opslaan van afvalstoffen. Ook veroorzaakte het bedrijf stofhinder bij het laden van schepen.

Veranderingen

Het verscherpte toezicht houdt onder andere in dat toezichthouders van de FUMO één keer per week een controlebezoek aan het bedrijf brengen. Dit gebeurt in opdracht van de provincie. Minimaal tweewekelijks gaat een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) mee op controle. Dit gebeurt onaangekondigd.

Voorheen gebeurde dit alleen wanneer een toezichthouder een overtreding signaleerde. Bij klachten vindt direct controle plaats. Tijdens de controles kijken handhavers of het afvalbedrijf de vergunning naleeft en of er goed met afvalstoffen wordt omgegaan.

Ook kijkt de FUMO naar de brandveiligheid en verspreiding van stoffen naar de omgeving. Hierbij wordt intensief samengewerkt en afgestemd met handhavingspartners, waaronder het Openbaar Ministerie.